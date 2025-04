Si schianta in auto contro il muraglione

Due incidenti stradali, con altrettanti feriti, hanno caratterizzato la prima parte della giornata di ieri. Intorno alle 10,50 si è registrato un sinistro lungo la strada panoramica per Acquaviva Picena. Una donna, S. O. di 85 anni del luogo, ha perso il controllo della sua Fiat 500, nel tratto di salita in direzione della locanda ‘Zona Franca’ schiantandosi contro il muraglione di cemento. L’automobilista è rimasta contusa ed è stata soccorsa dal personale della Potes-118, che prima l’ha stabilizzata a bordo dell’ambulanza e poi l’ha trasportata al pronto soccorso di San Benedetto in codice giallo per alcune ferite e contusioni. Il secondo incidente è accaduto in via Pasubio all’altezza del nuovo sottopasso ferroviario, dove un automobilista ha urtato un ciclista che è caduto rimanendo contuso. L’umo, A. C. di 85 anni, del luogo, ha subito ferite e contusioni, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. In entrambi gli incidenti sono intervenute le pattuglie della polizia locale.