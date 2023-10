Si va verso la rivoluzione dei rifiuti: arriva la tariffa puntuale

Il comune di Cupra Marittima sta lavorando per andare verso la tariffa puntuale dei rifiuti. Significa che i cittadini pagheranno in base alla quantità dei rifiuti prodotti, come avviene per l’energia elettrica e per l’acqua. L’ha annunciato il sindaco Alessio Persimoni durante il suo intervento d’apertura del "Cupra per l’ambiente Festival" che si è tenuto domenica con la partecipazione dei Comuni marchigiani a Rifiuti Zero sul tema: "Dalla rivoluzione ecologica alla rivoluzione economica: sindaci e amministratori a confronto". Alla tavola rotonda hanno partecipato Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe e vincitore del Goldman Environmental Prize e Paul Connett, fondatore del movimento Zero Waste mondiale. Vi è stato anche l’intervento di Stefano Aguzzi, assessore all’ambiente della Regione Marche, che ha preceduto la premiazione delle attività commerciali e degli uffici che si sono distinti per l’impegno a ridurre i rifiuti. "Come Amministrazione quest’anno abbiamo voluto riservare un riconoscimento alle attività di Cupra che hanno aderito al progetto Cupra per l’Ambiente: un buono acquisto da 60 euro da spendere nei negozi appartenenti al circuito Cupra per l’ambiente festival".