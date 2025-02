Simonato carica la Samb: "Bisogna tornare a vincere"

"Correre e vincere". Questa la ricetta per la Samb dello storico ex rossoblù Maurizio Simonato per uscire dal momento no. "Un calo di risultati -aggiunge- bene o male ci può stare nell’arco di una stagione. Tutte le società lo hanno ma allo stesso tempo è attenzionato dallo staff tecnico e dai calciatori. Ad Avezzano abbiamo sprecato tanto ed un nuovo pareggio sarebbe stato accolto più pacificamente. Ma ci sono partite in cui tutto ti gira negativamente e quella con i marsicani è stata una di queste. Ora però tutto l’ambiente deve restare concentrato e battere l’Isernia. Con i tre punti recupereremo anche a livello psicologico. Il gruppo è compatto e lo dimostrerà". Sono, comunque, sempre otto i punti di vantaggio su Chieti e Teramo. "Sono tanti - dice Simonato - e per recuperare le inseguitrici debbono sperare che la Samb perda altre tre partite, ma loro dovranno vincerle tutte. Nel calcio ci sta tutto e il contrario di tutto ma per centrare l’obiettivo bisogna allenarsi bene, pensare di partita in partita e pian piano recuperare gli infortunati. Sbaffo? Sta attraversando un periodo di inserimento difficile, però ha moltissime qualità. Deve dare di più e farlo prima possibile. L’importante è che stia bene fisicamente, recuperi la condizione e così migliorerà di partita in partita". Alessio Zini tornerà a disposizione di Palladini per la gara interna con il Chieti del 23 marzo. Gli accertamenti diagnostici cui il calciatore è stato sottoposto hanno evidenziato uno stiramento tra il primo e secondo grado ai flessori della gamba destra. Salterà, quindi, la gara con l’Isernia di domenica prossima e il derby con l’Ancona. Poi il campionato osserverà un turno di stop per gli impegni della Nazionale Dilettanti nella Coppa Carnevale di Viareggio 2025. Tutto ok, invece, per Federico Moretti. Anche l’ex Ancona ha effettuato una visita specialistica che ha escluso qualsiasi lesione. Ha già ripreso a lavorare. Oggi Umberto Eusepi saprà se potrà scendere in campo contro l’Isernia. Il capitano si sottoporrà ad una nuova e decisiva visita di controllo. Nel caso di responso positivo da parte dello specialista, il bomber rossoblù potrà scendere in campo con un tutore al polso operato. Domani pomeriggio al Ciarrocchi classico test in famiglia.

Benedetto Marinangeli