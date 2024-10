Simonato promuove la Samb: "È prima, può crescere ancora"

"Lonardo ha ampissimi margini di miglioramento, ma il fatto che abbia già realizzato sei reti senza calciare un rigore è estremamente positivo". Queste le parole di Maurizio Simonato, uno dei grandi protagonisti della Samb targata Marino Bergamasco. Soprannominato la "Faina", è uno che di attaccanti se ne intende. "Quando vengo alla partita -è sempre Simonato che parla- mi gusta studiare Lonardo. Ha buoni movimenti ed anche con il pallone tra i piedi ci sa fare. Va bene così e poi ha solo 19 anni e può migliorare ancora tantissimo. E poi aspetto col cuore un altro gol di Eusepi. Stiamo parlando di un calciatore determinante per peso tecnico e personalità che sta anche interpretando alla grande il ruolo di capitano". Dopo l’inopinata sconfitta con l’Avezzano ecco la splendida risposta di Isernia. "Ho visto -analizza- una squadra bella tosta. Mi ha fatto specie la dichiarazione del tecnico molisano Farrocco che ha definito ingiocabile la formazione di Palladini. La squadra sta crescendo ed ha reagito alla grande. E’ stata una partita stregata come la fu per noi contro l’Aquila Montevarchi nell’anno in cui vincemmo il campionato di Serie C. Passati in svantaggio nonostante i venticinque corner a zero non riuscimmo a pareggiare". Simonato, infine, guarda al futuro. "Stare in cima alla classica è sempre positivo - dice - anche se ora ci aspetta un ciclo duro di partite. Prima il derby con l’Ancona, poi la trasferta di Chieti ed infine il match con la Vigor Senigallia. Tre gare importanti e vedremo alla fine di questo ciclo come saremo messi. Ma ciò che conta in questo momento - continua Simonato - è che la Samb continui a crescere". Questo pomeriggio i rossoblù hanno ripreso ad allenarsi in vista del derby con l’Ancona. In prova c’è il portiere estone classe 2007 Rico-Helandro Puusild proveniente dall’FC Flora. Chiatante è rientrato in gruppo dopo l’influenza mentre lavora ancora a parte Paolini. Allenamento differenziato anche per Kerjota, Orfano, Pezzola e Fabbrini. E’ stata fissato per mercoledì 6 novembre il match di Coppa Italia tra Samb e Vigor Senigallia con fischio d’inizio alle ore 14.30. La Prefettura di Ascoli Piceno ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi dorici residenti nella provincia di Ancona.

Benedetto Marinangeli