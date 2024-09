Sorella stalkerizzata:: "Servirà uno specialista"

Di stalking è accusato un uomo residente lungo la vallata del Tronto e che questo reato lo avrebbe commesso nei confronti della sorella che, non potendone più, lo ha denunciato e, assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi, si è costituita parte civile. Continue sarebbero state le minacce e le molestie dell’uomo nei confronti della sorella, per altro affetta da importanti problemi di salute. Secondo quanto da lei denunciato, sarebbe stata seguita, minacciata e vessata con messaggi gravemente minatori. "Io vi ammazzo tutti, anzi no, non vi ammazzo: perché dovete soffrire, a letto a vita dovete stare. A te ci vuole uno specialista del Rizzoli per rimetterti a posto le ossa, una per una". L’uomo più volte si sarebbe appostato nei pressi del luogo di lavoro della donna o davanti alla sua abitazione. Una serie di comportamenti che hanno causato nella sventurata una situazione di vita caratterizzata da ansia e paura che il fratello potesse mettere davvero in pratica le minacce che le indirizzava. Per questo alla fine ha trovato il coraggio di denunciarlo ed ora l’uomo è sotto processo per l’accusa di stalking.