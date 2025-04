Sorpreso a spacciare vicino alla scuola. Scatta il Daspo urbano per l’uomo

E’ un periodo in cui si susseguono misure di prevenzione come Ammonimenti e Daspo urbano emessi dal questore di Ascoli Piceno in tutto il territorio, ma in prevalenza per casi che si sono registrati a San Benedetto. Tra gli ultimi provvedimenti va citato il Daspo nei confronti di un uomo che giorni fa era stato sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti nelle vicinanze di un Istituto scolastico della riviera. Inoltre, è stato emesso un Daspo, cosiddetto ‘Fuori Contesto’ nei confronti di uno dei partecipanti alla violenta rissa che nel mese scorso era culminata con un accoltellamento davanti al Kontiki che costò la vita ad Amir Bhenkarbush, 24enne d’origini nord africane che risiedeva a Giulianova. Infine vi è il foglio di via obbligatorio, che si conferma uno strumento fondamentale di prevenzione, nei confronti di quattro soggetti campani sospettati di pianificare truffe ai danni di anziani nel territorio ascolano.