Sospiro di sollievo Samb. Nessuna lesione per Orsini

Distorsione alla caviglia sinistra ma soprattutto nessuna lesione. Questo l’esito degli accertamenti cui il portiere Tommaso Orsini è stato sottoposto ieri mattina. Insomma la situazione sembra migliore di quanto si prospettava all’uscita dal campo a Sora. La caviglia si è sgonfiata molto ma bisognerà vedere l’evoluzione dell’infortunio nei prossimi giorni. Intanto Orsini si sottoporrà a tutte le cure richieste e quindi il classe 2006 potrebbe nutrire qualche piccola speranza di poter recuperare per la partita di domenica al Riviera delle Palme contro il Teramo nel caso in cui dovesse riuscire a disputare il test con la juniores in programma domani. Lo staff medico rossoblù comunque frena su facili entusiasmi. Se non ce la dovesse fare a difendere ancora una volta la porta della Samb sarà il 2004 Emanuele Semprini grande protagonista a Sora per avere parato il rigore del possibile pareggio. In questo modo, però, con l’obbligatorietà del 2006 in campo, Palladini potrebbe essere costretto a rivedere l’atteggiamento tattico della squadra. E cioè ecco l’inserimento di Tataranni in mediana che domenica scorsa non ha demeritato assolutamente. La Samb potrebbe tornare quindi al 4-3-3 delle prime giornate di campionato con il 2005 Lonardo come terminale offensivo con a fianco Battista e Kerjota. Nel caso in cui Pezzola dovesse recuperare (il centrale rossoblù ieri si è allenato in palestra con Paolini e Baldassi), Zini verrebbe dirottato su una delle due corsie laterali con uno tra Orfano e Zoboletti su quella opposta. Samb, quindi, in campo sempre con quattro under. A meno che Palladini non opti per Moretti. Ma siamo solo ai primi giorni della settimana lavorativa ed è inutile fare previsioni su un eventuale undici da schierare contro il Teramo. Capitan Eusepi è stato squalificato per un turno ed oggi si sottoporrà agli esami clinici per verificare le sue condizioni fisiche dopo il malanno al polpaccio accusato a Sora. C’è anche il rischio che possa saltare il match di Termoli dell’8 dicembre. Infine si è sempre in attesa della decisione dell’Osservatorio per quanto riguarda la presenza dei tifosi del Teramo domenica al Riviera delle Palme. La sensazione è che si vada verso l’ennesimo divieto di trasferta.

Benedetto Marinangeli