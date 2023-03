"Sostegno all’inserimento nel lavoro"

I servizi di politica attiva del lavoro anche attraverso interventi formativi di aggiornamento e riqualificazione, necessari per il mondo dell’imprenditoria. Questo è stato iillustrato ieri mattina dall’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi, al Centro per l’Impiego di San Benedetto che, accompagnato dai dirigenti regionali Mauro Terzoni e Roberta Maestri, ha spiegato gli esiti del primo anno di attuazione del Programma Gol nonché le opportunità per le imprese e per i disoccupati che saranno finanziate con il nuovo POR FSE + 20212027. "Oggi il mondo dell’imprenditoria diffusa – ha sottolineato l’assessore – ha bisogno di determinate figure preparate e noi dobbiamo capire l’esigenza dell’impresa e avviare le migliori politiche attive per creare occupazione. Sappiamo che ultimamente abbiamo messo i Centri per l’Impiego sotto stress, dovuto alle attività correlate alle garanzie occupazionali lavoro e legate all’utilizzo delle risorse finanziarie messe in campo dal Pnrr. Occorre sicuramente conoscere tutte le aspettative delle persone che cercano lavoro, comprendere le loro capacità e competenze e metterle a confronto con le esigenze reali dei territori al fine di poter realizzare i corsi di formazione, in particolare i corsi a occupazione garantita e quelli di formazione duale. Le risorse movimentate dalle Marche ammontano a 90 milioni di euro per varie misure di sostegno all’inserimento nel mercato del lavoro come incentivi all’autoimprenditorialità, alle assunzioni e stabilizzazioni, tirocini, borse lavoro e di ricerca e supporto alle imprese durante l’emergenza Covid". Terzoni e Maestri hanno focalizzato analiticamente la questione illustrando le politiche del lavoro operative in questa fase. Nei prossimi anni ci saranno maggiori risorse rispetto al vecchio periodo di programmazione. Circa il 50% in più che possono permettere di effettuare molti più interventi attraverso l’analisi dei bisogni formativi e occupazionali. I fondi dedicati alle politiche attive del lavoro, molte delle quali saranno operative nei prossimi mesi ammontano nel complesso a circa 85 milioni di euro.

Vittorio Bellagamba