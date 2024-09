Spaccio di cocaina, i carabinieri gli tenevano gli occhi addosso: arrestato

Ascoli, 24 agosto 2024 – I carabinieri del nucleo operativo di Ascoli hanno arrestato venerdì notte un 30enne albanese domiciliato a Spinetoli sorpreso a spacciare cocaina a due assuntori ascolani. Era già da un po’ di tempo che gli tenevano gli occhi addosso; quando due sere fa lo hanno fermato a Pagliare del Tronto, i militari dell’Arma lo hanno trovato in possesso di 30 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio.

La successiva perquisizione ha fatto venire a galla altri 15 grammi della stessa sostanza stupefacente. L’uomo è stato arrestato. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, ieri è comparso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti che ha convalidato l’arresto e rinviato all’1 ottobre il processo per direttissima. Nel frattempo il giudice ha imposto all’albanese il divieto di soggiornare in provincia di Ascoli.

Oltre alla cocaina, i carabinieri hanno sequestrato al 30enne due telefoni cellulari che verranno analizzati in maniera approfondita per cercare di individuare il canale di spaccio dal quale l’uomo si approvvigionava di stupefacenti per poi spacciarli nella piazza picena.