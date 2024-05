Spazi per le famiglie e laboratori. Ecco ’Benessere in Comune’

Approvati i piani operativi presentati dal comune di Ripatransone per l’adesione all’’iniziativa ’Benessere in Comune’, promossa dal Ministero delle Politiche per la Famiglia e riservata ai comuni con meno di 5.000 abitanti, per realizzare azioni orientate al Benessere delle famiglie con minori di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Due gli interventi previsti: il primo, denominato ’RipaLand: famiglie fuoricl@sse’, prevede l’allestimento, l’implementazione e la gestione presso la biblioteca comunale Aldo Gabrielli di uno spazio polifunzionale per attività laboratoriali, artistiche, culturali e per lo studio in autonomia; il secondo, denominato ’Tracce di Noi: impronte ripane’, include una serie di attività laboratoriali ed educative (laboratori teatrali e artistici, corso di fumetto, creazione di percorsi escursionistici.) Per la realizzazione del progetto il Comune ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 16.571 euro a fronte di una compartecipazione di 8.285 euro. "L’obiettivo è accompagnare e supportare i minori in progetti di crescita che li veda protagonisti nel pensare, creare e plasmare l’ambiente in cui vivono – afferma l’assessore alle politiche sociali Magda Verdecchia (foto) –. Inoltre, attraverso l’allestimento di un ambiente polifunzionale e la promozione di attività di socializzazione e ricreative si vuole favorire la creazione di luoghi in cui i minori possano incontrarsi, conoscersi ed esprimersi". "Siamo soddisfatti dell’approvazione del progetto che permetterà di colmare, almeno in parte, la carenza sul territorio di attività pomeridiane per i minori, attraverso l’attivazione di servizi e programmi volti a facilitare la vita quotidiana dei genitori e ad offrire opportunità di crescita e sviluppo per i loro figli" aggiunge il consigliere delegato alle politiche giovanili dottoressa Maria Rita De Angelis.

Marcello Iezzi