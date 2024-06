Spettacolo ad Acquasanta con ’Grotta d’Argento’

Oltre tre ore di musica ed emozioni, quelle offerte dalla 18esima edizione della ‘Grotta d’Argento’, la kermesse canora dedicata ai bambini e ai ragazzi andata in scena venerdì sera ad Acquasanta, in piazza Latini, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Giovanni Battista. Davanti a un pubblico numerosissimo, diciotto giovani talenti tra i 4 e i 14 anni si sono dati battaglia fino all’ultima nota per conquistare il primo posto assoluto, regalando uno spettacolo di alto livello. Organizzata dalla Pro Loco, dal comitato festeggiamenti, dall’associazione ‘I love Acquasanta’ e dal Comune, sotto la supervisione di Edoardo Sabatini e del direttore artistico Tania Marchetti, la manifestazione ha richiamato partecipanti anche da fuori regione. A trionfare è stata l’undicenne Chiara Bachetti, di Ascoli, che ha interpretato ‘Fino a qui’, brano di Alessandra Amoroso in gara all’ultimo festival di Sanremo. La coppa intitolata alla memoria del professor Roberto Albanesi, invece, è stata assegnata a Francesco Rauco, bimbo acquasantano di dieci anni, che ha proposto ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla. Al montegiorgese Federico Vecchi, di undici anni, che ha cantato ‘La rondine’ di Mango, è andato il premio Simpatia. Tanti applausi anche per gli altri partecipanti ovvero Nicoletta Merlonghi, Achille Ventura, Loris Lella, Michelle Peroni, Benedetta Tranquilli, Leyla Rosati, Angelica Rovida, Giulia Gandini, Samuele Germanelli, Gabriel Mazzocchitti, Emma Ventura, Irene Bucci, Angelica Gonzalez Paz, Paolo Celani ed Emanuele Rovida.

Matteo Porfiri