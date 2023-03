Sporco e graffiti rimossi dal Bim nei luoghi clou

Grazie all’intervento del Consorzio del BimTronto che ha assegnato al Comune 25 ore di lavoro di una ditta specializzata nella pulitura di monumenti e arredi da esterno, è stato possibile rimuovere sporco e graffiti da una serie di manufatti e monumenti del centro di San Benedetto. In particolare, si è proceduto alla pulizia con appositi macchinari delle panchine e delle sedute circolari di viale Pasqualetti e del giardino adiacente, della base in marmo del monumento ai caduti di largo Onorati, della lapide che ricorda in piazza Nardone il sacrificio del maresciallo dei carabinieri Luciano Nardone e del carabiniere Isaia Ceci, della pavimentazione del giardino esterno della Palazzina Azzurra. "Ancora una volta il Bim Tronto e il suo presidente Luigi Contisciani hanno dimostrato concretamente di sostenere il Comune nella realizzazione di interventi volti a migliorare la qualità di vita dei sambenedettesi – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Antonio Capriotti – oltretutto il numero di ore assegnate al nostro Comune è stato aumentato rispetto a quello assegnato in analoghi precedenti interventi. Abbiamo poi affiancato a questo intervento una serie di azioni manutentive realizzate con il nostro personale, sempre volto a ripristinare il decoro di elementi di arredo come pali dell’illuminazione, panchine, cestini portarifiuti, bacheche imbrattati da scritte e adesivi. Grazie al lavoro del nostro personale e all’attenzione dimostrata dal Bim, abbiamo così restituito luminosità e decoro a parti importanti della città".