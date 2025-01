Studenti al freddo e polemiche, il caso in Consiglio comunale

La scorsa settimana le proteste dei ragazzi fuori dal Liceo per i riscaldamenti guasti. Ieri la decisione della dirigente di sospendere le lezioni, per un giorno, in attesa che avvenisse la riparazione all’impianto. Ora, l’interrogazione presentata da tre consiglieri di maggioranza al sindaco Marco Fioravanti: la situazione degli istituti scolastici superiori, insomma, finirà al centro del prossimo consiglio comunale. Emidio Premici, Piera Seghetti e Giovanna Cameli, del gruppo ‘Noi Ascoli’, chiedono aggiornamenti al primo cittadino. "La sicurezza e la salubrità degli istituti scolastici – scrivono i tre consiglieri - sono diritti imprescindibili di studenti, insegnanti e di tutto il personale della scuola, nonché condizioni indispensabili per un sano e sicuro diritto allo studio che ogni ente competente ha il dovere di mantenere e monitorare. Ma nelle scorse settimane si sono riscontrati evidenti e gravissimi disagi presso diversi istituti superiori scolastici del nostro comune. Nel Liceo scientifico ‘Orsini’, ad esempio, gli studenti e gli insegnanti lamentano da mesi la mancanza del riscaldamento, definita in un comunicato dell’istituto come una vera e propria emergenza, con aule, corridoi e palestra lasciati al freddo. Nel liceo artistico ‘Licini’ gli studenti evidenziano il degrado che interessa la struttura, con calcinacci che cadono dai soffitti e acqua che cola dalle pareti, mentre al ‘Mazzocchi-Umberto I’ si riscontrano problemi al riscaldamento, numerosi infissi decadenti, anche nei bagni, muffe e intonaco staccato, problemi alle luci, bagni fuori uso. Altrettanti disagi, infine, si sono avvertiti nel liceo linguistico Trebbiani". La competenza in materia di edilizia scolastica è della Provincia. "In merito al riscaldamento dello Scientifico – risponde il presidente Sergio Loggi -, gli impianti sono stati realizzati diversi anni fa. Comunque, l’intero edificio sarà oggetto di cospicui interventi per potenziare la sicurezza e la funzionalità e fruibilità degli spazi a disposizione per le attività scolastiche. In particolare, sono già state effettuate le gare e affidati ai professionisti incaricati i progetti esecutivi che prevedono, per lo stesso liceo Orsini, oltre sei milioni di euro sia per l’adeguamento sismico che per l’efficientamento energetico secondo i più attuali standard normativi e tecnici delle varie palazzine che costituisco la sede dell’istituto".

Matteo Porfiri