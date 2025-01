"Subito bene l’inizio, il multi brand aiuta"

"Il Natale è stato fiacco, ma con il primo giorno di saldi i negozi si stanno riempiendo". I negozianti ascolani sembrano tirare un sospiro di sollievo dopo che l’inizio dei saldi ha portato negli store cittadini e turisti per uno shopping all’insegna del risparmio. Stefania Leoni, proprietaria della Belle Époque, negozio di abbigliamento per bambini e ragazzi a Colli del Tronto è più che entusiasta. Leoni, come stanno andando questi saldi appena iniziati?

"Benissimo. In primis perché secondo me non sono i saldi in sé per sé ma a fare la differenza è il modo in cui si porta il cliente ai saldi. Io ho un negozio multi brand, che quindi ha una clientela diversificata: vendo all’adulto ma anche al bambino di due mesi. Per i saldi ho mantenuto quello che facevo prima: organizzo esperienze, porto i clienti in negozio, instauro rapporti con loro. A settembre ho fatto le promo con il back to school, ad Halloween ho fatto la promo sui giubbini, ho lavorato molto al Black Friday e oggi siamo all’ufficialità dei saldi che stanno andando benissimo". Quindi un periodo positivo?

"Assolutamente sì, forse grazie al fatto di aver scelto di lavorare solo con collezioni nuove, non tenendo in negozio merce vecchia. Quindi ben vengano i saldi e ben venga il cliente che si gode il prodotto che acquista scontato perché poi porta a smaltimento il negozio. E’ tutto nelle mani dei negozianti, sono loro che devono lavorare bene, che devono creare eventi e relazioni. Io, ad esempio, il 23 febbraio farò un open day cerimonia, dove collaboro con altre aziende per creare tutto il necessario per una cerimonia. Il 6 ci sarà un’apertura straordinaria con sconti molto alti. Spesso organizzo corsi preparto qui in negozio con le ostetriche dell’ospedale. Mi piace offrire un’esperienza al cliente. Questo vuol dire lavorare tanto, bene, offrendo servizio e prodotti di qualità. Solo questo ti distacca dalla mediocrità dei centri commerciali".

Qual è il prodotto più ambito?

"Io ho già finito tutti i capospalla. La giubbotteria l’ho praticamente terminata tutta quindi direi che quello che si cerca di più sono giacche, piumini, cappotti. Poi anche abbigliamento più quotidiano ma ti dirò anche quello più elegante, soprattutto per i bambini maschi".

A confermarlo, anche la boutique Brunone di Ascoli che commenta: "Già da stamattina c’è stato un grande afflusso di persone che cercano la qualità. Meglio, perché invece il periodo natalizio è stato fiacco". Il capo più richiesto, anche in questo caso, è il cappotto. "Coprispalle e piumini, di qualità e non scadenti, questo è ciò che cercano".

o.fi.