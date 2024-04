Successo al Piceno Flag

La stagione quintanara, in città, sta per entrare nel vivo, nell’anno in cui si celebrano i settant’anni della rievocazione storica. Sbandieratori e musici, nello scorso fine settimana, sono stati protagonisti del torneo ‘Piceno Flag’, andato in scena nei sestieri di Sant’Emidio e Porta Solestà. Alla manifestazione, che ha richiamato anche tanti curiosi e appassionati, hanno partecipato i sei sestieri cittadini ma anche altri gruppi provenienti da ogni parte d’Italia. La gara, ovviamente, è stata promossa in sinergia con la Fisb, la federazione italiana sbandieratori, e per molti atleti ha rappresentato una buona occasione per allenarsi in vista dei campionati nazionali previsti per l’estate. Nella classifica di combinata, quella generale per intendersi, ha trionfato il sestiere di Porta Maggiore, mentre al secondo posto si sono piazzati i ragazzi di Oria. Terza piazza per Sant’Emidio, quarta per Porta Tufilla e quinta per la Piazzarola. Entrando nel dettaglio delle singole specialità, invece, nella piccola squadra ha vinto la Contrada San Luca di Ferrara, seguita al secondo posto da Porta Maggiore e al terzo dalla Città di Oria. Nei musici, invece, successo per Porta Solestà davanti a Oria e Sant’Emidio. Nella coppia, trionfo per il duo composto da Ghinassi e Lionetti per la contrada Borgo San Giovanni, davanti a Braggion e Girlanda di Città Murata e al tandem Saienni-Viceconte di Porta Romana. Nel singolo, infine, vittoria per Luca Ghinassi di Borgo San Giovanni, secondo Alex Conti della contrada San Luca e terzo Nicolò Chiodi di Città Murata. Nella giornata di domenica, poi, si sono svolte le gare riservate agli under, ovvero ai baby sbandieratori e baby musici dei vari gruppi coinvolti. Nel frattempo, a proposito di sbandieratori e musici, sarà la 19enne ascolana Lisa Luberti a realizzare il drappo che andrà al sestiere vincitore della 35esima edizione delle gare cittadine in programma nel primo weekend di luglio a piazza del Popolo. La ragazza frequenta il primo anno dell’Accademia di belle arti di Carrara ed è iscritta al corso di arti pittoriche. Infine, prosegue il progetto intitolato ‘Il sociale nel segno della tradizione, promosso dai sestieri di Porta Solestà e Sant’Emidio. Nell’area archeologica del palazzo dei Capitani, sabato scorso, è stata inaugurata la mostra ‘Cicatrici rivelate’, che resterà aperta fino al 25 aprile. E’ una raccolta di suggestive fotografie con modelle estremamente particolari: donne che hanno accettato di mostrare i segni che portano sui loro corpi, causati sia da interventi chirurgici che da incidenti di varia natura.

Matteo Porfiri