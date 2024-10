Successo per ’FisAmico’

Grande successo della manifestazione ’FisAmico a quattro zampe’ svoltasi domenica scorsa in piazza dell’Unità a Centobuchi di Monteprandone. L’evento promosso dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (fisa) settore Unità Cinofile della Protezione Civile e la Chimaera Association, con il patrocinio del Comune e dello Csen provinciale, in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione civile di Monteprandone, si è dato il via alla settimana della Protezione Civile Nazionale che culminerà con la campagna nazionale ’Io non rischio’. La Fisa sarà impegnata a San Benedetto il 13 ottobre, anticipata dal gazebo ’Iononrischio365’ a Centobuchi con la presenza dei ragazzi di ’Anch’io sono la protezione civile Fisa2024’. Un evento teso alla divulgazione delle buone pratiche di protezione civile rivolte alla cittadinanza. Attraverso attività ludiche coordinate dall’istruttore cinofilo Mario Maramonte, i partecipanti hanno potuto rafforzare il legame con il loro amico a quattro zampe ed acquisire una maggiore consapevolezza. Al termine dell’iniziativa ci sono state le premiazioni alla presenza del sindaco Sergio Loggi, del consigliere comunale con delega alla protezione civile Domenico Piunti, dell’allevatore di razza pastore australiano Marco Rosetti, della responsabile nazionale Fisa Iole Egidi, del coordinatore gruppo comunale di protezione civile di Monteprandone Stefano Caponi. Non solo amici a 4 zampe ma anche attività addestrative di protezione civile come il montaggio tenda da campo, con il supporto del volontario Massimo Vitangeli del gruppo comunale di Appignano del Tronto, l’animazione da parte delle unità cinofile da ricerca superficie e macerie con tecnica mantrailing, simulazioni di Primo Soccorso a cura della Fisa, sensibilizzazione della popolazione su argomenti inerenti la sicurezza e l’antincendio.

ma. ie.