Sul palco arriva Arsenii Moon

Il XXII FestivaLiszt prosegue lunedì alla chiesa di santa Lucia con il concerto del giovane pianista russo, Arsenii Moon, vincitore del Concorso internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano nel 2023. Il pianista ventiquattrenne si è aggiudicato anche il prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria, caso piuttosto raro poiché questo riconoscimento non veniva concesso da quasi tre decenni. Particolarmente impegnativo e coinvolgente il programma della serata: il Corale di Bach Nun komm’ der Heiden Heiland trascritto da Ferruccio Busoni, Gaspard de la nuit di Ravel e Quadri di un’esposizione" di Musorgskij, autentico banco di prova per i virtuosi, un brano la cui interpretazione esige una straordinaria capacità tecnica e timbrica. Inizio concerto ore 21,30 ingresso 10 euro, ridotto 8.