Svastica sulla bandiera della pace. Lo sfregio a Castel di Lama

A Castel di Lama ignoti armati di vernice sono entrati in un condominio privato e hanno disegnato una svastica sulla bandiera della pace. Scattata la denuncia. E’ successo ieri in tarda mattinata, in via Tevere, a Villa Sant’Antonio, alcuni ignoti armati di vernice nera hanno fatto irruzione in un condominio privato ed hanno deturpato la colorata bandiera appesa sulla ringhiera di un terrazzo, di un piano rialzato, di un appartamento privato. "Quando al ritorno a casa – racconta la proprietaria Maria Uva – ho avuto la sgradita vista della svastica che sventolava tra i colori della pace mi sono sentita male, mi tremavano le gambe, non solo per la rabbia. Non si tratta di una bravata, è inaccettabile bollare questo grave gesto come una bravata. Hanno vandalizzato non solo la bandiera, ma hanno spento anche il messaggio di speranza, di pace e umanità. Naturalmente ho subito chiesto aiuto ai carabinieri e ho sporto denuncia nella stazione locale dei carabinieri, per reato di apologia del nazifascismo Tutto questo è avvenuto in pieno giorno". "I cittadini hanno puntato il dito contro l’utilizzo di un simbolo volgare, violento, che esprime ignoranza e che forse, più che una reale presa di posizione politica, tradisce una forma di debolezza o di mancanza di argomenti. "Siamo antifascisti e antirazzisti, non tolleriamo la sopraffazione e non giustifichiamo in alcun modo il riferimento a modelli e simboli che inneggiano all’odio".

m.g.l.