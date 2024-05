Tagliariol all’Accademia della Scherma di Fermo

Un altro oro olimpico approda nella sala scherma di Fermo. Dopo Valentina Vezzali, è stata la volta di Matteo Tagliariol, campione olimpico individuale di spada alle olimpiadi di Pechino 2008. Il campione, attualmente in forza all’aeronautica militare, è stato per due giorni ospite dell’Accademia della Scherma Fermo, questa volta in veste di insegnante, dove ha tenuto uno dei suoi workshop di spada di alto livello. Una full immersion con sedute di allenamento di sei ore al giorno, che ha coinvolto venti giovani spadisti provenienti dal centro Italia. Una prima tappa che non sarà però isolata. La volontà dell’Accademia della Scherma Fermo e dello stesso campione olimpico è infatti quella di far sì che questi allenamenti assumano una cadenza regolare nell’arco della stagione agonistica, portando la sala scherma fermana ad essere un vero e proprio punto di riferimento per la spada di alto livello nella regione. Proprio per questo motivo, a partire dalla prossima stagione, sono stati già confermati altri due allenamenti che saranno calendarizzati in momenti strategici della stagione agonistica. Durante l’allenamento molto gradita è stata la visita dell’assessore allo Sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini. Particolarmente apprezzata da parte di Matteo Tagliariol è stata poi la visita alla città e alle sue principali attrattive culturali che ha avuto nel sindaco Paolo Calcinaro un’ottima guida.