Tartaruga morta in spiaggia

La carcassa di una grande tartaruga marina, in avanzato stato di decomposizione è spiaggiata durante la notte fra domenica e lunedì, a sud della foce del torrente Tesino, in direzione dell’hotel Parco dei Principi, a Grottammare. Del rinvenimento, ieri mattina, è stata avvertita la capitaneria di porto che ha avviato le procedure per lo smaltimento della tartaruga Caretta-caretta attraverso il servizio della Picenambiente, ma prima vi è stata la visita sul posto del veterinario dell’Ast. Sul carapace non sono state trovate lesioni evidenti dovuti all’urto contro le eliche di imbarcazioni, anche se non viene escluso che possa aver avuto una collisione contro lo scafo di un natante e contro le scogliere durante l’ultima mareggiata. Molti altri, purtroppo, sono i pericoli cui vanno incontro le tartarughe, compresa l’ingestione di rifiuti marini, in particolare plastiche, ma anche malattie cui vanno soggette.