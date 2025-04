Teramo-Samb: Simonato ottimista sul ritorno in Serie B

"Partiamo da un bel vantaggio di sette punti e dobbiamo essere tranquilli". Queste le parole di Maurizio Simonato quando gli si chiede un parere su Teramo-Samb. "La faina" così lo soprannominarono i tifosi di quella Samb che tornò in Serie B nella stagione 1973-1974 ha anche militato nel Teramo dal 1977 chiudendovi nel 1980 la carriera da calciatore. "Arrivai a Teramo -dice- dopo essere "scappato" da Avellino. Ho giocato in maglia biancorossa dal mese di novembre del ‘77 e feci subito gol. Nel capoluogo abruzzese ho ancora tanti amici e soprattutto ricordi e sensazioni molto belle". Ma è la Samb il suo primo pensiero. "I rossoblù -analizza Simonato- si devono allenare bene e con serenità, affrontando così la partita nel migliore dei modi. Una gara che si prepara da sola senza ulteriori pressioni. E poi abbiamo due risultati su tre a disposizione. Anche in caso di pareggio manterremo sette punti di vantaggio sul Teramo e basterebbe poi vincere con il Termoli al Riviera per conquistare la C, dando così una bellissima gioia a tutti i suoi tifosi ed alla città che attende da tempo il ritorno nei professionisti. Sono stato ottimista prima della trasferta di L’Aquila (vittoria della Samb per 3-0 al Gran Sasso d’Italia, ndr) -conclude Simonato- e lo sono ancora di più oggi". Intanto la Samb ha ripreso al Ciarrocchi la preparazione in vista del match del Bonolis. Alessio Zini e Simone Paolini sono tornati a disposizione di Palladini e quindi si candidano per una maglia da titolare contro il Teramo. Sarà ancora out Candellori che domani sarà sottoposto ad una nuova visita di controllo che dovrà stabilire se il centrocampista di Castorano ha completamente recuperato al problema al retto femorale della coscia destra occorsogli nella trasferta di Riano dello scorso 9 febbraio. Il giudice sportivo ha squalificato il centrocampista del Teramo Alex Loncini. La Prefettura abruzzese ha emanato una nuova direttiva che allarga la forbice del divieto di trasferta ai comuni della Provincia di Teramo Alba Adriatica, Tortoreto e Controguerra e Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio della Provincia di Fermo. L’ufficio sport del comune di San Benedetto sta lavorando all’ipotesi di installare per domenica un maxischermo nella zona della Rotonda Giorgini.

Benedetto Marinangeli