Tesla Optimus e Isaac Asimov

Il 10 ottobre 2024 presso gli studi Warner Bros di Los Angeles si è tenuto l’evento ’We, robot’, durante il quale l’imprenditore sudafricano Elon Musk ha presentato i robot umanoidi Tesla Optimus, lasciando tutti a bocca aperta. Il loro aspetto e il nome dell’evento ci hanno subito fatto pensare al film ’Io, robot’ (2004) con Will Smith nei panni del protagonista. Sia il film sia il titolo dell’evento traggono ispirazione dal capolavoro fantascientifico ’Io, robot’ (1950) dello scrittore statunitense Isaac Asimov. Si tratta di una famosissima raccolta di nove racconti che ruotano attorno a unico grande tema: le tre leggi della robotica. Asimov immagina che tali leggi, alla base del funzionamento dei cervelli positronici dei suoi robot, siano state inventate per evitare che essi potessero arrecare danni al genere umano. Ovviamente gli automi di Musk sono ancora ben lontani da quelli di Asimov, ma la strada intrapresa sembra andare proprio in quella direzione.