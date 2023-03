Tirreno-Adriatico in tv Share in lieve aumento

Sono lievemente aumentati gli ascolti in Tv per la Tirreno Adriatico edizione n 58, mentre fioccano le condanne per l’incendio degli ombrelloni sulla spiaggia posti per formare la scritta promozionale "Il Piceno". Procediamo per ordine. Secondo l’Auditel l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico in onda su Rai 2, nella fascia compresa fra le 15.05 e le 16 è stata seguita da 565mila spettatori, per uno share del 4,7%. Nel 2022 gli spettatori, sempre su Rai 2, erano stati 502 mila col 3,2% di share, mentre due anni fa l’ascolto era stato di 518 mila spettatori. Nel 2020, quando la corsa dei due Mari si disputò a settembre per via della pandemia, fece registrare 536 mila spettatori. Questi i dati ufficiali, vi è poi da aggiungere quella piccola percentuale di ascolti su Rai Play e sui social media. Numeri che certificano la tenuta degli ascolti che, a ogni modo, non sono esaltanti a fronte del costo della manifestazione. Per gli ombrelloni bruciati sulla spiaggia piovono altri manifestazioni di condanna. "In una giornata in cui lo sport unisce un intero territorio, il Piceno, con visibilità a livello nazionale e internazionale, c’è qualcuno che riesce a rubare la scena nel peggiore dei modi" dice Sergio Loggi. Il sindaco di San Benedetto Spazzafumo ha ringraziato i volontari del quartiere Sant’Antonio che nel giro di poche ore, domenica mattina, hanno ripristinato la scritta "Il Piceno", sulla spiaggia davanti allo chalet Da Federico.

Marcello Iezzi