Torna ’Incontro con l’autore’

A Cupra Marittima prosegue il programma culturale ’Incontro con l’autore’ promosso dalla Biblioteca comunale ’Don Gerardo Di Girolami’ con l’Amministrazione comunale, Innovative Multiservice e Nave Cervo. Domenica prossima, 12 gennaio, alle ore 17,30 nella sala consigliare sarà presentato il libro ’Civita – Poesie’ di Francesco Casagrande. L’autore è laureato in Beni Culturali, appassionato di antropologia e tradizioni popolari locali. In ricordo del professor Fabrizio Pesando ha scritto un libro di poesie per valorizzare il territorio storico archeologico di Cupra Marittima, che con il suo Parco Archeologico Naturalistico è conosciuto in tutte le Marche e non solo. Il professor Pesando, docente presso l’Università L’Orientale di Napoli, morto nell’agosto del 2023, all’età di 65 anni, per anni si era dedicato alla storia e all’archeologia del territorio. Il Circolo dei Sambenedettesi lo aveva insignito del riconoscimento di ’Sambenedettese d’adozione’.