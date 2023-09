Torna internet in centro. Problemi in Comune

La Tim ha ripristinato il collegamento internet e telefonico nel centro storico, rimane ancora il problema negli uffici comunali di Palazzo dei Capitani e al Polo di Sant’Agostino dove c’è la Biblioteca, e qui servirà ancora qualche altro giorno per tornare alla normalità. Si è così risolto con grande celerità il problema delle connessioni internet che per due giorni ha lasciato isolato metà del centro storico di Ascoli da Via Trieste verso Porta Romana. La ditta che sta eseguendo i lavori di ripavimentazione aveva infatti tranciato i cavi che della fibra ottica lasciando praticamente senza collegamento attività commerciali, cittadini e soprattutto le farmacie. Era già accaduto nel mese di marzo ma solo per gli uffici comunali e e ci volle quasi un mese per ricollegare la linea della fibra ottica curata dal gestore della telefonia del Comune di Ascoli per tornare alla normalità. Stavolta, invece, con grande efficienza della Tim, il danno è stato subito riparato. Questo il comunicato inviato proprio dalla Tim dopo l’articolo pubblicato sul Resto del Carlino dal titolo ’Il centro città resta senza internet’ il 20 settembre, "Tim desidera precisare che il guasto è stato causato dal danneggiamento a un cavo interrato da parte di terzi nell’ambito dei lavori di rifacimento stradale in corso nella zona – ha scritto nel comunicato Riccardo Loria, responsabile del Press Office di Tim – L’azienda TIM, dunque, non ha responsabilità ed è anzi parte lesa. L’azienda sottolinea, inoltre, di essere intervenuta prontamente nella stessa giornata in cui si è verificato il guasto, il 18 settembre, ripristinando i servizi in serata, salvo dover intervenire nuovamente nella giornata del 19 a causa di un nuovo e più esteso danneggiamento. Anche in questo caso i tecnici di TIm sono subito intervenuti riparando il guasto nella stessa giornata". Per quanto riguarda gli uffici comunali di Piazza del Popolo e del Polo di Sant’Agostino, ora tocca al gestore scelto dal Comune ripristinare la connessione internet e le linee telefoniche che da qualche anno viaggiano insieme nella linea della fibra ottica. Ieri anche sui social molti cittadini si sono lamentati del fatto che le linee telefoniche degli uffici risultano non collegate.

Valerio Rosa