Torna JazzAp. Saranno 10 giornate tra musica e natura

Dal 7 giugno al 13 luglio torna JazzAP, il Festival diffuso del Piceno: dieci giornate, con quattordici concerti in dieci comuni e due escursioni in montagna. Si inizierà sabato 7 giugno, alle ore 19.30, a Spinetoli, con il quintetto Café de Paris, mentre alle 21.30 il groove retro di ’Città Futura’, con il pianista Bassolino, e il jazz-funk partenopeo anni ’70 e ’80. Domenica 8 giugno, ore 21.30, un evento speciale in piazza del Popolo ad Ascoli: il piano solo di Stefano Bollani (concerto a pagamento). Sabato 14 ore 19.30 in Piazza Roma a Monsampolo il ‘Luca Mongia Duo’ e alle 21.30 ci sarà il cantautore napoletano Nino Buonocore accompagnato da una Quintetto d’eccezione. Domenica 15, alle 15 ci sarà un’escursione dalla durata di circa tre ore, che con un facile percorso ad anello lungo le Mulattiere di Acquasanta da San Gregorio a Fleno. Alle 19, sempre a San Gregorio, il concerto del duo composto del pianista polacco Krzysztof Kobylinski e del trombettista franco-svizzero Erik Truffaz. Alle 20.30 segue lo swing contagioso dei Pepper & The Jellies. Sabato 28 giugno in Piazza San Pietro a Castignano il primo set alle 20 è affidato alla band Sound Archivies, guidata dal bassista Maurizio Rolli. Chiude la serata alle 22 il sound travolgente del Boom Collective di Gaetano Partipilo. Domenica 29 giugno alle 19.30, a Force, nella frazione di Quinzano, il concerto dei Four on Six Band. Venerdì 4 luglio, alle 21.30, in piazza San Giacomo a Monteprandone, i i Dirotta su Cuba festeggiano i 30 anni di carriera discografica. Sabato 5 luglio, alle 21.30 in piazza XX Settembre a Ripatransone, il sassofonista Daniele Sepe porta sul palco Spiritus Mundi, mentre domenica 6 luglio alle 19.30 al Creuza de Ma di San Benedetto spazio al Duo Massimo Moriconi & Emilia Zamuner, insieme al Teodoro Strings Quartet. Chiusura Domenica 13 luglio, con una escursione alle 16 tra i castagneti e nelle faggete del Parco dei Sibillini. Alle 19.30 in Piazza Taliani a Montegallo, gran finale con la voce di Carole Alston.

Valerio Rosa