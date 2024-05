Torna la festa di Monticelli. Il 2 giugno il clou con ’La Rua’

Torna l’appuntamento, ormai atteso da tutta la città: la Festa di Monticelli giunta alla XLIII edizione, organizzata dalle due parrocchie del quartiere alla periferia di Ascoli (Ss. Simone e Giuda e S. Giovanni Evangelista). Tantissime iniziative con appuntamenti a carattere sportivo, culturale, ricreativo e gastronomico a partire da questo fine settimana con il clou sabato 1 con il concerto di ’Caro De Andrè’ e domenica 2 giugno con ’La rua’. I primi appuntamenti si sono svolti già martedì sera con il musical ’Don Giovanni Bosco, l’operaio di Dio’ a cura della Nuovo Sipario Aperto e giovedì sera ’D’amore a geometrie variabili’ a cura de ’Un passo avanti’. Oggi spazio al cinema con la proiezione di ’Neve’ l’ultimo film di Simone Riccioni.

Al mattino per gli studenti dell’ISC Don Giussani e alla sera aperto a tutti (Ingresso libero). Sarà presente in sala l’attore Simone Riciconi alla sua prima esperienza di regia. Tantissimi gli appuntamenti di questo fine settimana: si inizia domani con l’esposizione delle Vespe d’epoca in Via dei Frassini dalle 16.30. Alle 15 lungo la ciclopedonale la XXXV edizione della Maratonina di Monticelli con oltre 70 bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni cui seguirà una gara di orienteering in collaborazione con l’Aics. Alle 18.30 nel Campo sportivo ’Don Mauro Bartolini’ la classica ’Scapoli-Ammogliati’. La sera alle 21 una iniziativa diventata già di grande successo: il II Concorso canoro ’Picchietto d’oro’ per bambini dai 4 agli 11 anni con canzoni dallo Zecchino d’Oro. Evento organizzato dalla Music House (in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti Monticelli) e dedicato ai giovani talenti della musica. 15 bambini (provenienti da tutta Italia si esibiranno sul palco di Monticelli per aggiudicarsi l’ambito premio. Domenica 26 maggio si inizierà con la sfilata dei trattori d’epoca lungo le vie del quartiere tra le 9 e le 13. Al mattino, nel piazzale della parrocchia dei Ss. Nel pomeriggio, alle 16, anche l’undicesimo torneo di Burraco, (in collaborazione con il Circolo Ricreativo Monticelli e l’ASD APS Burraco Ascoli), nella Sala della Comunità della parrocchia dei Ss. Simone e Giuda, con ricchi premi. Alle 17, la Gara di Tiro con l’arco, in collaborazione con gli Arcieri Piceni, nel campetto parrocchiale. Poi nel piazzale parrocchiale, esibizione di ginnastica ritmica con l’insegnante Sara Mignini, e in serata spazio alla musica con gli ’Zigà’ e i ’Piceni Pizzicati’. Sempre domani alle 19 prenderà il via la XXVII Sagra del Baccalà (dove, oltre ai classici piatti di baccalà, si potranno gustare olive all’ascolana, arrosticini, crispelle con prosciutto, panini con salsiccia e bibite alla spina). Ogni sera sarà in funzione anche lo stand della Pesca di Beneficienza.

Valerio Rosa