Torna la mezza di Centobuchi

La notte scorsa si sono chiuse le iscrizioni alla 34ª edizione della Maratonina di Centobuchi e gli iscritti sono circa 600, numeri che si avvicinano alle edizioni pre-pandemia, atleti che arrivano dalle Marche e regioni limitrofe. Alle 09.15, sarà dato il via alla gara agonistica di 21.1 km, organizzata dall’Avis Monteprandone Podistica Centobuchi, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Ascoli, valevole per il Grand Prix strada Fidal Marche e facente parte dei circuiti Piceni & Pretuzi e Crm. Punto di ritrovo in piazza dell’Unità alle 8 a Centobuchi. Anche quest’anno per ovviare ai problemi di traffico si utilizzerà la strada Salaria solo all’inizio della gara (circa 1.5 km) per poi continuare nella attigua zona industriale/artigianale, quasi completamente chiusa al traffico. Con questa soluzione, si garantisce la sicurezza per atleti ed automobilisti. Sono previste anche le non competitive di 11 e 3 Km.