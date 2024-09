Travolte in via Marconi. Erano state a fare spesa. Due donne investite: gravi

Mattinata di paura ieri ad Ascoli per un incidente stradale avvenuto in viale Marconi. A terra, investite da un’auto, sono finite due donne; soccorse dai sanitari del 118, sono poi state trasferite entrambe in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per tutte le valutazioni del caso. Le loro condizioni sono serie per i traumi riportati. Vittime del sinistro una donna di 84 anni e una 65enne. Quest’ultima aveva accompagnato l’altra a fare la spesa in un negozio di generi alimentari in corso Vittorio Emanuele Orlando; l’ha aiutata a portare le buste della spesa visto che l’anziana non ce l’avrebbe fatta da sola. Un momento di condivisione anche per scambiare qualche parola. Fatta la spesa, la coppia di donne è tornata indietro, verso viale Marconi ed ha attraversato la strada in direzione del bar Marconi, a quanto sembra fuori dalle strisce pedonali. Improvvisamente è sopraggiunta una Fiat 500 guidata da una donna che evidentemente non si è resa conto della presenza delle due donne che stavano attraversando. L’impatto è stato purtroppo inevitabile. La donna alla guida dell’auto non ha fatto in tempo a frenare e ha preso in pieno l’anziana e l’altra donna che era con lei: entrambe sono state sbattute a terra in maniera piuttosto violenta. Tante persone hanno assistito all’accaduto, il traffico era come sempre piuttosto sostenuto e davanti al bar Marconi c’erano diversi avventori che si sono precipitati verso le due malcapitate ed è stato dato l’allarme al 112. Sul posto sono giunte in breve due ambulanze del 118 coi sanitari a bordo che hanno effettuato le prime verifiche sulle due donne immobili a terra. Valutate le condizioni ed anche la dinamica dell’incidente, è stato ritenuto opportuno far arrivare ad Ascoli l’eliambulanza che è atterrata nella piazzola attrezzata al Pennile di Sotto.

Qui sono giunte le ambulanze con a bordo le due pazienti che sono state prese in carico dai sanitari dell’elisoccorso che, in due distinti voli, le hanno trasferite al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la donna alla guida della Fiat 500 procedeva verso via 3 Ottobre; ha riferito di aver dovuto scartare alla sua sinistra, verso il centro della strada, poiché c’era un furgone fermo a ridosso del marciapiede destro (l’autista del mezzo si è allontanato subito dopo l’incidente), non rendendosi conto che c’erano le due donne che stavano attraversando fuori dalle strisce pedonali.

Peppe Ercoli