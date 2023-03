Con i tempi che corrono nessuno può dirsi ’immune’ dal rischio di incappare in una truffa, soprattutto per le persone non più giovani. Un problema sempre presente, ma che in alcuni periodi subisce brusche recrudescenze fino a rasentare l’allarme sociale. Ecco allora che l’associazione Auser Insieme Monteprandone, con il patrocinio del comune di Monteprandone, organizza un incontro pubblico sul tema: ’Truffe agli Anziani. Prevenzione e contrasto’. L’evento, realizzato in collaborazione con i carabinieri di Monteprandone, si terrà oggi alle ore 10, presso il Centro Pacetti in via San Giacomo 107 a Centobuchi di Monteprandone. Sarà occasione per i partecipanti di ascoltare i consigli pratici dell’Arma dei carabinieri per imparare a difendersi di fronte alle truffe che oggi avvengono non solo nel mondo reale, ma soprattutto in rete, dove giornalmente viaggiano decine di insidie, talvolta difficilmente riconoscibili. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.