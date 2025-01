Tutti di corsa post feste: c’è la Mezza dei Magi

"Sarà il primo evento sportivo dell’anno, quale apertura della stagione sambenedettese" dice l’assessore allo sport Cinzia Campanelli, nell’annunciare la 19ª edizione della Maratonina dei Magi, in programma domani, domenica 5 gennaio a San Benedetto del Tronto. "C’è una grande attesa per una manifestazione rivolta a tutti – continua –. Sono felice che ci sia la possibilità di ricordare Roberto Silvestri. Ci ha lasciato una eredità che proveremo a portare avanti, e ringrazio per questo la Porto 85, per un evento che noi sambenedettesi amiamo molto, così come i tantissimi podisti che ogni anno vi partecipano".

Un appuntamento per tre gare: quella da 21 chilometri, Memorial Sabatino D’Angelo, quella da 10 chilometri, dedicata a Roberto Silvestri, ideatore della maronina, scomparso ma sempre nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, e una camminata non agonistica da 4 chilometri. "Ad oggi gli iscritti sono più di 500, per una corsa diventata negli anni una tradizione che chiude le festività natalizie. Dedichiamo all’amico Roberto un memorial e siamo fieri e commossi di questo. Il percorso sarà sempre lo stesso, due giri per la 21 chilometri, un giro per la 10 chilometri. Tra i partecipanti avremo tanti marchigiani e abruzzesi, ma i podisti giungeranno anche da altre regioni e ci sarà uno straniero, proveniente dall’Asia", afferma Roberto Marcelli, presidente della Polisportiva Porto 85, organizzatrice dell’evento podistico, con il sostegno del Comune di San Benedetto.

Ai nastri di partenza, dunque, alle 9.30 sul lungomare, a Porto d’Ascoli, da Piazza Salvo D’Acquisto, con qualunque condizione atmosferica, per concludersi in Piazza Giorgini.

La 18esima edizione della maratonina dei Magi è stata vinta da Ismail El Hissoufi dell atletica Rimini Nord Santarcangelo di Romagna, secondo Biniwam Adugna della Torto Mondo di Tortoreto, terzo Marco Cecchetti dell’Atletica Avis Sarnano Per le donne sul gradino più alto del podio Marcella Mancini della Marà Avis Marathon, seconda Laura Innocenti, terza Barbara Mozzoni dell’ Avis Centobuchi In occasione dell’evento domenica la carreggiata est del lungomare sarà chiusa dalla rotonda di Porto d’Ascoli, fino al centro. La Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che sarà valida dalle ore 7 alle 18 mentre per alcune vie il transito non sarà possibile dalle 7 alle 13. Bisognerà fare molta attenzione, inoltre, alle auto lasciate in sosta in numerose vie di Porto d’Ascoli e del centro cittadino, dalle 7 alle 13, secondo la segnaletica collocata.

Stefania Mezzina