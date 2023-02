Tutti insieme in passerella, successo per la sfilata di moda

A Colonnella è andata in scena la finale nazionale del concorso ‘Insieme in Passerella’, ideato e condotto dalla sambenedettese Antonella Paolini. Nella categoria ‘Baby’ ha vinto Nicoletta Merlonghi di Castel di Lama, seguita da Sofia Zito, Elisabetta Zito, Noemi Stuppia, Elisabetta Capecci, Chiara e Giulia Trimarelli. Per la categoria ‘Fashion’, invece, si è aggiudicata il titolo Claudia Raimondi di Ascoli, seguita da Maristella Abate, Mariasole Magliulo e Giordano Fazzini. Per la categoria ‘Argento’, il primo classificato è stato Alessio Scotto di Marina di Altidona. Sul podio anche Serena Alessi, Alessandra Di Lorenzo, Andrea Vesperini e Nadia Portelli. Poi, per la categoria ‘Oro’, ha vinto Francesco Giovannini di Sant’Egidio Alla Vibrata, seguito da Elisa di Fabio, Barbara Novelli, Katia D’Eustacchio e Loris Di Ferdinando. Infine, Lucio Scartozzi ha trionfato nella categoria ‘Diamante’, seguito in classifica da Francesco Stuppia (vincitore della fascia d’Eccellenza), Patrizia Paolini, Teresa Chirico, Loredana Capriotti, Agostino Bachetti e Mike Tassotti. La fascia ‘Cinema’ è stata assegnata dall’Aifas di San Benedetto ad Alessandra Di Lorenzo e Katia D’Eustacchio. Infine, hanno vinto la borsa di studio di una settimana per un corso di ballo nell’istituto di formazione danzatori Hopera Ballet di San Benedetto, Maristella Abate e Mariasole Magliulo. Premi speciali per Aurora Polidori e Antonella Toro.

Matteo Porfiri