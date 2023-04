Un aiuto al commercio Fondi per il rilancio, sul piatto sei milioni per l’area del cratere

Tendere una mano a commercianti e piccole-medio imprese del cratere. Nel corso dell’incontro tenuto ieri pomeriggio nella Casa della Gioventù gli esponenti della regione Marche hanno incontrato autorità locali e titolari delle attività commerciali del territorio per presentare le misure di sostegno previste. Saranno 6 i bandi attivati per la concessione dei finanziamenti: 4 erogati con fondi regionali per un totale di 2,9 milioni di euro (progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali, per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle Pmi commerciali, per progetti per la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina, progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche); 2 con un importo complessivo di 6milioni rientranti nella programmazione comunitaria (finanziamento di progetti inerenti la riqualificazione e valorizzazione delle imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per lo sviluppo e valorizzazione dei centri commerciali naturali).

"Nelle Marche questo settore sta vivendo un momento particolare – commenta l’assessore regionale Andrea Maria Antonini con delega al commercio –. Nella nostra zona siamo stati colpiti dal sisma del 2016 e poi sono arrivate anche le conseguenze nefaste della crisi pandemica e del recente conflitto Russia-Ucraina che hanno generato prezzi folli su maniere prime e costo dell’energia. Non a caso presentiamo una serie di azioni e bandi rivolti proprio ad attività e commercianti". Il cratere, soprattutto quello relativo al territorio Piceno, resta un territorio fortemente piegato da rilanciare attraverso strategie ben precise. La sfida da vincere resta quella dell’accesso al credito. "Il cratere è grande – spiega Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione –, pensate che parliamo di 8mila metri quadrati. La possibilità di raggiungere l’obiettivo dei vostri investimenti è importante mettendo insieme ciò che si può prendere dalle istituzioni. Il dialogo con esse quindi resta fondamentale. Mi fa piacere che sono stati messi a disposizione 6 milioni ulteriori per le aziende del cratere. Oggi la regione vi propone i primi bandi della nuova politica comunitaria. Un ruolo centrale della strategia di rilancio lo rivestirà l’accesso al credito".

Un percorso comune quello portato avanti tra regione e comune di Ascoli, rappresentato per l’occasione dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore comunale Nico Stallone. "È importante ascoltare la voce dei commercianti – aggiunge il primo cittadino –. Sono loro che producono Pil e costituiscono la colonna portante dell’economia cittadina. Ascoli sta vivendo una fase che potrebbe offrire una grande opportunità. Sappiamo quanto sia difficile fare impresa in questa fase. Adesso però guardiamo avanti cercando di costruire una strategia locale e mettendo in rete tutti i commercianti con l’iniziativa ‘Compro in Ascoli’, la fidelizzazione con la tessera accumula punti e il centro commerciale naturale".

Massimiliano Mariotti