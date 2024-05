Un altro gatto scompare nel nulla: residenti preoccupati

Allarme a Grottammare

dove i cittadini di alcuni quartieri segnalano la sparizione dei gatti. La prima arriva da Giorgio Voltattorni attraverso la pagina di "Grottammare e chi la ama". "Non è più tornato a casa, come faceva sempre, un gattino di un anno, tigrato, che si aggirava solitamente nella zona compresa fra la ferramenta Rivosecchi, la sede della Misericordia, Valle dell’Eden area interna del condominio Le Querce. Un gattino molto affabile e pauroso. La proprietaria invita le persone a unirsi nelle ricerche, dando uno sguardo nei loro spostamenti in città". Fin qui ci può stare, ma il fatto è che nella zona sono spariti altri gatti e un cittadino residente nel quartiere ex Ferriera segnala la sparizione di diversi gatti anche in quella zona non distante dal cimitero. Allora qualcosa sta accadendo e non si può parlare solamente di gatti animali liberi, poiché i felini scomparsi erano alimentati dai proprietari.