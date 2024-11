Un attore piceno al cinema

Debutto cinematografico per l’attore piceno Andrea Di Luigi, folignanese doc, protagonista de ‘Il Corpo’, il thriller che uscirà oggi nelle sale italiane e che annovera, nel cast, anche Giuseppe Battiston e Claudia Gerini. L’esordio del 29enne era avvenuto appena un anno fa, grazie all’interpretazione nell’ultimo film del maestro Ferzan Ozpetek, ‘Nuovo olimpo’, per mesi la pellicola più vista su Netflix e premiata al Festival di Venezia proprio per il successo conseguito. Ora, per Andrea, considerato un astro nascente nel cinema italiano, è in uscita il secondo lavoro che lo vede appunto protagonista. Diretto da Vincenzo Alfieri e prodotto da Eagle pictures e Sony pictures, ‘Il Corpo’ è stato girato a Roma, la città in cui Di Luigi è andato vivere dopo essere nato e cresciuto a Villa Pigna. Si tratta di un noir psicologico di stampo hitchcockiano, caratterizzato da vari colpi di scena e da un finale imprevedibile.

Un’opera di grande attualità, che si ispira a casi di cronaca contemporanei talvolta insoluti, che vede una ricca imprenditrice morire improvvisamente in seguito a un presunto infarto. Ma in attesa dell’autopsia, il corpo della donna sparisce misteriosamente dall’obitorio in cui era custodito. L’ispettore che si occupa delle indagini finisce col rivolgere i propri sospetti sul marito della donna, la cui giovane età e l’avidità potrebbero essere la causa di un omicidio camuffato. La proiezione de ‘Il Corpo’, stasera alle 21, è prevista anche al multiplex ‘Città delle Stelle’, dove sarà presente anche Andrea Di Luigi. L’attore si racconterà al pubblico, svelando anche alcuni aneddoti legati alla sceneggiatura del film e al suo percorso artistico. A seguire, appunto, la visione del film. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Folignano e sarà presente anche il sindaco Matteo Terrani. Quest’ultimo, qualche settimana fa, aveva ricevuto l’attore nel suo ufficio. "Conosco Andrea da tanto tempo – racconta il primo cittadino folignanese –. È un vero orgoglio per tutti noi. Sono sicuro che farà parlare a lungo di sé". "È sempre bello tornare a casa – prosegue invece l’attore –. Sono cresciuto a Case di Coccia e Villa Pigna. Qui mi ricarico sempre e trovo nuovi stimoli".

Matteo Porfiri