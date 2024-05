Un busto per ricordare. Ferenc Liszt al paese alto

L’Academy Liszt Music Art realizzerà un busto per ricordare il grande musicista Ferenc Liszt e verrà posizionato nel centro storico del paese alto di Grottammare. Si tratta di un omaggio che l’associazione grottammarese intende fare al grande compositore ungherese. Nell’occasione sarà creato un evento dedicato con concerto di musiche lisztiane. Una collaborazione che nasce in collaborazione con il Dipartimento di Conservazione della Hungarian University of Fine Arts di Budapest, grazie al professor Szemerey kiss Balazs, insegnante di restauro nell’università ungherese. "Attendiamo da venticinque anni uno spazio dedicato a Liszt dall’amministrazione comunale – affermano i vertici dell’Academy Liszt music Art – ora auspichiamo che accanto al busto sia posta anche la lettera conservata nell’archivio comunale affinché venga resa finalmente pubblica. Intanto si sono appena conclusi due concerti all’interno del museo sistino di Grottammare coinvolgendo giovani studenti e insegnanti provenienti dall’Austria, Polonia, Romania, Repubblica Ceca e Ungheria. Nella metà di maggio sono in arrivo altri gruppi europei e studenti universitari americani.