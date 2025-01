Un tasso salvato dai pompieri

I vigili del fuoco sempre in prima fila anche nel salvataggio degli animali quando si cacciano in situazioni pericolose. Nel pomeriggio inoltrato di giovedì i vigili del distaccamento di San Benedetto sono intervenuti lungo la Valtesino di Ripatransone per trarre in salvo un tasso che si era infilato nella vasca di recupero degli scarti di legnami della tranceria Impec. E’ un luogo praticamente inaccessibile all’uomo, ma il tasso era riuscito ad infilarsi all’interno del contenitore senza riuscire a trovare una via d’uscita. La direzione della ditta si è accorta di quanto era accaduto ed ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco per cercare di salvare l’animale. I pompieri hanno dovuto scoperchiare la vasca e scendere nel contenitore, in sicurezza, alla profondità di circa 4 metri. Un intervento delicato che ha permesso di trarre in salvo il tasso, poi consegnato al personale del Cras (centro recupero animali selvatici).