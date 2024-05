Una sinergia in nome della sicurezza

L’amministrazione comunale di Grottammare mira sempre più a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che scelgono la Perla dell’Adriatico per le loro vacanze estive, ma anche nei giorni in cui si svolgono grandi eventi. Da qui la decisione di firmare un accordo con l’associazione nazionale dei carabinieri gruppo di volontariato di San Benedetto che si occupa principalmente di sicurezza urbana e di protezione civile. Durante l’estate e non solo, una ventina di ex militari dell’arma dell’associazione sambenedettese gruppo volontariato, presieduto da Giovanni Erbuto, pattuglieranno il lungomare e le zone critiche della città in stretta collaborazione con il corpo di polizia locale e della stazione dei carabinieri di Grottammare. "Operiamo a Grottammare da un anno e mezzo e ora il sindaco ha deciso di estendere la convenzione per aumentare il grado di sicurezza". "Abbiamo attivato questo accordo con l’associazione carabinieri di San Benedetto per un maggior controllo del territorio – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Collaboreranno con la polizia locale e con i carabinieri per alzare l’asticella dei controlli durante le ore pomeridiane estive sul lungomare a garanzia dei residenti e turisti". Il comandante della polizia locale Stefano Proietti ha parlato di passo importante per la sicurezza del territorio. "Il contributo dell’associazione carabinieri sarà rilevante durante l’estate, ma anche durante le molte manifestazioni che si svolgono in città, come le gare podistiche, ciclistiche, le fiere, i concerti – ha aggiunto Proietti – Un supporto che servirà ad aumentare il livello di sicurezza della nostra città".

L’assessore Bruno Talamonti ha espresso soddisfazione per l’accordo sottoscritto ieri: "Altri occhi in più sulla città che vanno ad aggiungersi a quelli della polizia locale, dei carabinieri e alle 50 telecamere di videosorveglianza. Se sarà necessario metteremo in campo anche i ragazzi della protezione civile. Con questo accordo speriamo di fare bene durante tutta l’estate. Si tratta di un’attività di prevenzione che va ad aggiungersi a quelle già messe in campo dalle istituzioni". Alla sottoscrizione dell’accordo era presente anche il comandante della stazione carabinieri di Grottammare, luogotenente Giuseppe Gallo: "Prendiamo atto di questa bella novità che sarà molto utile". Marcello Iezzi