"Un’App dedicata ai negozi del centro con sconti e iniziative"

Il commercio e lo sviluppo di un piano economico cittadino sono entrati nel vivo della programmazione con l’importante campagna di ascolto messa in campo dalla nuova assessora Laura Trontini. L’obiettivo chiaramente è quello di favorire la rinascita del centro storico così come il potenziamento di quartieri e frazioni. "È fondamentale riuscire a capire quali sono le esigenze e i problemi dei commercianti – spiega –. Proprio per tale motivo in questi primi mesi ho subito iniziato una preziosa campagna di ascolto che ci ha permesso di essere già a buon punto. Sulla base di quanto raccolto sarà poi possibile fare il punto e sviluppare una serie di progettualità mirate. Sono molto legata ai commercianti del centro storico anche per una questione di tradizione della mia famiglia. Ho messo in campo tanta energia e disponibilità nei confronti di tutti. La cosa bella ravvisata fin da subito è stata la collaborazione delle attività commerciali. Un esempio lo abbiamo già avuto con la splendida riuscita della notte bianca. Nell’immediato stiamo lavorando per avere un centro commerciale naturale, grazie ai fondi Pinqua. Avremo una piattaforma online che andrà ad inglobare tutti i negozi del centro. Contestualmente ci sarà un’apposita app dedicata dove ciascuno potrà inserire e rendere note iniziative, promozioni o sconti. Avremo una riunione a metà ottobre per poi cercare di realizzare il tutto entro la fine dell’anno. Guardando a lungo termine invece puntiamo a favorire l’apertura di quelle attività di cui c’è bisogno".