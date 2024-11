Uno studentato al Colucci. Un anno fa il patto col Demanio:: "Anche nuovi posti per le auto"

Ex Colucci, si avvicina il momento della svolta. Continua il percorso tracciato che andrà a favorire la completa riqualificazione dell’imponente struttura. Qui si resta in attesa dell’approvazione del progetto da parte del Demanio che in questo momento continua a detenere tra le mani il pallino della questione. Tutto rientra all’interno degli accordi stipulati tra comune e Agenzia del Demanio lo scorso novembre 2023. Proprio quest’ultimo in questa fase sta provvedendo allo sviluppo del piano d’azione che poi potrà consegnare il via libera per proseguire nel percorso di riqualificazione previsto. "Col Demanio noi abbiamo firmato un piano città – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Tra l’altro il nostro è stato uno dei primi piani città portati avanti proprio da loro. All’interno degli accordi stabiliti ci sono vari interventi come la rigenerazione dell’ex Colucci, di piazza Arringo, piazza Viola, via Pretoriana e la nuova caserma dei vigili del fuoco. Tra questi di particolare interesse è la realizzazione di un progetto innovativo che coinvolge la caserma Umberto, ossia quella presente all’interno dell’ex Distretto militare, e appunto palazzo Colucci. L’idea è quella di progettare uno studentato innovativo e sviluppare il parcheggio nel parco, sempre del Colucci, che ci consentirà di avere nuovi posti auto destinati per i residenti. Nella caserma Umberto invece valorizzeremo il parco verde con delle installazioni. In questo momento stiamo portando avanti una fase di progettazione e presto riusciremo a rispondere appieno all’esigenza di creare uno studentato anche qui nella nostra città".

In attesa di novità sul fronte Colucci da parte del Demanio, intanto all’ex Distretto militare ci si prepara a dare avvio ai lavori programmati. Cosa prevista nel giro di qualche settimana. "Abbiamo elaborato un progetto all’ex maternità – prosegue il primo cittadino –, questo discorso dipende anche dalla fondazione Carisap e dall’equity (capitale di rischio ndr) messo a disposizione per quanto riguarda il fondo investire Sgr". Nel frattempo l’ex Distretto si prepara a diventare l’headquarter dell’Arengo che andrà ad accogliere tutti gli uffici comunali. I lavori partiranno tra alcune settimane. All’ex anagrafe di via Giusti invece saranno realizzati degli alloggi. Così come la caserma Vecchi vedrà la sistemazione di appartamenti a canoni di locazione calmierati per chi porterà la residenza ad Ascoli. Le nuove e moderne strutture ospiteranno anche le sedi di Prefettura e Sovraintendenza.

Massimiliano Mariotti