Urta minore in scooter e scappa. Rintracciato pirata della strada

Un quarantenne di Montegiorgio è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Cupra Marittima, alla Procura della Repubblica di Fermo, per i reati di lesioni personali, omissione di soccorso e simulazione di reato. Secondo le indagini svolte dai militari dell’arma di Cupra, l’uomo alla guida di un’auto Fiat Tipo nuovo modello, presa a noleggio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto nei primi giorni di marzo lungo la statale Adriatica in zona Saccoccia, ai confini fra Cupra Marittima e Grottammare. Dopo aver urtato un ragazzo che viaggiava in sella al suo scooter, il fermano si è allontanato omettendo di prestare soccorso al minorenne che ha subito la frattura di una caviglia. I militari dell’arma della locale stazione hanno avviato le indagini ed hanno identificato l’automobilista ‘pirata’ dopo lunghi e pazienti accertamenti tramite la visione di tutte le immagini delle telecamere presenti nel territorio e dopo aver ascoltato diversi testimoni che hanno aggiunto un tassello nella ricostruzione di un complesso mosaico. Al termine dell’attività è emerso anche che il quarantenne aveva denunciato alle autorità il danneggiamento dell’auto che aveva preso a noleggio simulando, quindi, un reato che in realtà lui stesso aveva compiuto.