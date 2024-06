Usb e Nursind:: "Ast oltre ogni limite"

"Aspettiamo una risposta seria dalla dirigenza dell’Ast di Ascoli alla nostra diffida, con una revisione del Piano e un piano straordinario di assunzioni. In mancanza di una risposta adeguata, non resteremo a guardare. La nostra priorità è la tutela della sanità pubblica, dei diritti dei dipendenti e dei cittadini". E’ l’ennesima presa di posizione di NurSind e Usb nei confronti della direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. "La dirigenza Ast venerdì – si legge in una nota dei sindacati –, in totale sfregio delle leggi e diritti contrattuali, con messaggi via social, cosa del tutto illegittima, ha comunicato alle lavoratrici e lavoratori della Geriatria di San Benedetto che dal 10 giugno verranno ‘prelevate’ 5 operatrici sanitarie attualmente assegnate al reparto: è un vero è proprio attacco non solo alle lavoratrici e lavoratori interessate sia direttamente che indirettamente, ma anche rispetto all’utenza ricoverata, 30 posti letto, a cui già il personale presente eroga a fatica l’assistenza diretta dovuta ai cittadini ricoverati" affermano Mauro Giuliani e Maurizio Pelosi. "Secondo questi dirigenti i 30 pazienti potranno essere assistiti, nel periodo estivo, solo da una operatrice di notte e solo due unità sempre con 30 pazienti geriatrici quindi che hanno bisogno di un’assistenza diretta importante di questa figura dato che tutti allettati e non autosufficienti. Per cui come Usb e Nursind abbiamo inviato formale diffida a procedere sia a tutela delle lavoratrici che dei pazienti".