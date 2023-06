Venerdì le prove ufficiali cronometrate e simulazione della giostra

Venerdì si accenderanno i riflettori al campo dei giochi per le prove ufficiali cronometrate: dalle 20.30, i cavalieri dei sei sestieri scenderanno in pista per una vera e propria simulazione di giostra. Un test, quello del fine settimana, che consentirà ai binomi di saggiare il terreno di gara e che darà subito alcune indicazioni in vista della Quintana del prossimo 8 luglio, ovvero l’edizione in notturna dedicata alla Madonna della Pace. Si svolgeranno tre tornate, alla presenza di una rappresentanza dei giudici, dei cronometristi e con il campo dei giochi che sarà regolarmente aperto al pubblico. Il primo ad assaltare il moro sarà Lorenzo Melosso, cavaliere di Porta Romana, reduce da uno straordinario secondo posto alla Quintana di Foligno. Poi toccherà a Pierluigi Chicchini di Sant’Emidio, seguito da Massimo Gubbini di Porta Tufilla, quest’ultimo vittorioso sabato scorso proprio nella giostra umbra, quella di casa. Per quarto sarà il turno dell’unico esordiente di quest’anno, ovvero il giovane Lorenzo Savini, che ha preso il posto di Mattia Zannori a Porta Maggiore. Il quinto a scendere in pista sarà Nicholas Lionetti della Piazzarola, mentre chiuderà le tre tornate Luca Innocenzi per Porta Solestà. Come al solito, le prove cronometrate si preannunciano spettacolari e, sicuramente, alcuni cavalieri spingeranno già al massimo le rispettive cavalcature, per sciogliere gli ultimi dubbi su chi puntare per la Quintana di luglio.

m.p.