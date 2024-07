Verrucci e Tutankhamon insieme. Aperte le due mostre al palazzo

Verranno inaugurate domani a Force le due mostre allestite per ricordare i 150 anni dalla nascita dell’architetto forcese Ernesto Verrucci Bay. A partire dalle ore 17.30 in piazza Francesco Egidi (davanti al Villino Verrucci) ci sarà prima l’apertura della mostra dedicata a Verrucci e in seguito la mostra egizia. La mostra ‘Ernesto Verrucci Bey: un architetto eclettico tra Italia ed Egitto’ è stata allestita a Palazzo Canestrari in corso Beata Maria Assunta Pallotta 24, a Force. Ernesto Verrucci è stato una figura anomala nel panorama architettonico italiano della prima metà del Novecento, avendo operato quasi esclusivamente all’estero e, soprattutto, in Egitto, dove assume un ruolo di spicco sia a livello artistico sia a livello istituzionale, ottenendo grazie al re Fuad la nomina di architetto capo dei Palazzi Reali La mostra è curata da Giuseppe Bonaccorso e Anna Rita Emili e ci saranno interventi di Amedeo Lupi, Flavia Orsati, Marco Corradi, Massimo Sargolini, Giuseppe Bonaccorso e Anna Rita Emili. Nel susseguirsi delle sale espositive sarà possibile ammirare le testimonianze delle varie dinastie dall’Antico al Nuovo Regno, del Rinascimento egizio, di Alessandro Magno, delle epoche tolemaica, romana e bizantina, fino all’arrivo del Cristianesimo in Egitto, con un focus rilevante sui tesori del Nuovo Regno e, ovviamente sul corredo di Tutankhamon. Costo biglietto intero: 14 euro, Ridotto: 12 euro (over 65, militari, forze dell’ordine, studenti universitari, abitanti del paese di Force) , gruppi di associazioni convenzionate, Ridotto special: 8 euro (bambini dai 6 ai 12 anni, gruppi scolastici, gruppi organizzati), Gratuito: da 0 a 5 anni compiuti, ragazzi residenti a Force dai 0 ai 12 anni.

Valerio Rosa