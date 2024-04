Verso le elezioni, la ’diaspora’ di Italia Viva

La ‘fuga dei cervelli’ di Italia Viva verrebbe da commentare, dato che alcuni dei tesserati della sezione cittadina del partito di Renzi sembrerebbero ormai aver deciso di rinnegare il proprio credo, prendendo di fatto parte alle prossime amministrative ascolane che li vedrà correre all’interno di alcune liste della coalizione strutturata per aiutare il sindaco uscente Marco Fioravanti a blindare il suo secondo mandato. Dopo Maria Stella Origlia, coordinatrice provinciale di Italia Viva candidata all’interno della lista ‘Forza Ascoli’ di Gianni Silvestri, anche Giancarlo Luciani Castiglia e Anastasia Angelini, quest’ultima nel direttivo provinciale sempre di Iv, hanno deciso per il centrodestra. Una diaspora che ha visto il partito cittadino perdere via via tanti pezzi e oggi probabilmente arrivato forse a non avere più ragione di esistere date le circostanze. Castiglia addirittura ha optato per entrare a far parte della lista di Forza Italia dove a giocarsi la leadership ci saranno l’assessore Donatella Ferretti e Claudio Travanti che, invece, nel 2019 aveva allestito una civica a favore di Celani. Lo stesso vale per la Angelini, scesa in campo per giocarsi le sue carte nella lista ‘Noi Ascoli’, capitanata dall’assessore Brugni.