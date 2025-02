Verso l’estate in spiaggia. Meno regole sul salvamento: : "La stagione balneare è salva"

Grosso sospiro di sollievo per le cooperative che gestiscono il servizio di salvataggio in mare e per gli operatori della balneazione. I timori che serpeggiavano da giorni sula questione dell’età minima dei bagnini di salvataggio e sulla validità dei brevetti, sono rientrati, per cui la stagione balneare del 2025 è salva. Il cambiamento di rotta si deve all’approvazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Emendamenti che prevedono la sospensione del requisito di maggiore età per l’attività di assistente bagnante e l’estensione della validità dei brevetti, rappresentando una significativa svolta per il comparto turistico balneare dell’intera regione.

Il direttore di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco, ha evidenziato l’importanza di queste modifiche: "Gli emendamenti sono stati concepiti per garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti durante la stagione 2025. In particolare, la sospensione del requisito di maggiore età sarà valida fino al 30 settembre 2025".

Ci sono poi altri due emendamenti che stabiliscono che i brevetti attualmente in corso di validità, con scadenza tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, resteranno validi fino al 30 settembre di quest’anno: i titolari di brevetto devono essere in possesso di un certificato di idoneità fisica per l’attività sportiva non agonistica. Sulla novità Sib-Confcommercio che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, che garantiranno agli operatori e all’intera filiera del turismo balneare operatori adeguati per il servizio di salvataggio in mare.

Massimo Polacco ha ringraziato il presidente nazionale Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione, per l’interlocuzione con il Governo, che ha portato a questo esito positivo. Polacco ha poi evidenziato che rimane aperta un’altra questione cruciale. "Come SIB-Confcommercio sollecitiamo il Ministero delle Infrastrutture a autorizzare la Fisa e la Società nazionale di salvamento di Genova per avviare i corsi di formazione per assistenti bagnanti secondo il precedente sistema. Ciò permetterebbe di avviare immediatamente la preparazione del personale per la prossima stagione balneare sulle spiagge marchigiane".

Il direttore ha infine sottolineato il rischio di non disporre di personale adeguato per garantire la sicurezza dei bagnanti, un problema che, se non affrontato, potrebbe compromettere la stagione balneare. Confcommercio Marche lancia poi l’allarme sulla situazione occupazionale nel 2025, che prevede in Italia la mancanza di 258.000 lavoratori nei settori del commercio, della ristorazione e dell’accoglienza, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. Questa carenza di manodopera qualificata rappresenta, secondo Confcommercio, una vera emergenza per il Paese e rischia di ostacolare la crescita di questi settori, influenzando negativamente il Prodotto Interno Lordo dell’intera economia italiana. Bisogna implementare politiche attive del lavoro che mirino a sviluppare competenze professionali adeguate.

Marcello Iezzi