Via San Martino: ancora scontri

Via San Martino, che attraversa tutto il centro cittadino di San Benedetto, da sud a nord, interessata da una serie di traverse, è sicuramente tra le strade più pericolose della città. Gli incroci con via Galilei, via Pizzi, via Roma e via La Spezia sono quelli ad altissimo rischio. Ieri mattina alle 7,30 sono entrati in collisione una Mercedes ed un furgone. Uno schianto importante ma, questa volta, per fortuna, sono stati limitati i danni agli occupanti dei veicoli. Il conducente della Mercedes è rimasto contuso. Medicato a bordo dell’ambulanza della Potes-118 di San Benedetto, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Due giorni prima un analogo incidente era accaduto all’incrocio fra via San Martino e via Galilei, regolato da un impianto semaforico. Anche in quell’occasione vi è stato un ferito lieve, con uno dei mezzi finito addosso a un negozio e per fortuna non vi erano passanti sul marciapiede.