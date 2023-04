Via Scirola, i commercianti: "Perderemo tanti clienti"

A Castel di Lama c’è preoccupazione da parte dei commercianti per i lavori che nei prossimi mesi si svolgeranno nel viale di via Scirola, nella frazione di Villa Sant’Antonio. "Nessuno mette in discussione l’importanza dei lavori che verranno eseguiti – dichiarano i commercianti –, ma non possiamo che farci interpreti degli enormi timori che albergano in questo momento, visto che l’apertura del cantiere procede a rilento". E’ quanto dichiarano i commercianti coinvolti. "Stiamo parlando di un’impresa che ha allestito un cantiere che non soddisfa i residenti né i commercianti. Il quadro che ci è stato paventato prevede infatti lavori che procedono a rilento e il nostro timore è quello di veder calare drasticamente i flussi di clienti e potenziali, fondamentali per la sopravvivenza delle attività commerciali". "I timori – proseguono – non sono soltanto per questo aspetto, a preoccupare sono infatti le ricadute anche per le strade attigue, come via Adige dove stanno allestendo anche altri cantieri. Vorremmo inoltre cercare che tipo di intervento verrà effettuato. Ci saremmo aspettati almeno un incontro con la cittadinanza. Per il futuro è auspicabile trovare anche una soluzione per i parcheggi. Sul viale c’è gente che lascia le auto per giorni, anzi settimane, sarebbe auspicabile trovare uno spazio videosorvegliato dove le persone che per lavoro o semplicemente perché devono partire possano lasciare tranquillamente le loro auto, in modo di dare respiro a questa area della città".

L’amministrazione comunale intanto ha predisposto una nuova viabilità nei pressi del cantiere. "A seguito dell’ incidente occorso giovedì in via Scirola – ha dichiarato il sindaco Mauro Bocchicchio – e la successiva sospensione del cantiere disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asur, il coordinatore della sicurezza dei lavori, in accordo con l’Asur, ha riorganizzato l’area di cantiere di via Scirola estendendola. Il viale in discesa compreso tra via Adige e via Po sarà chiuso al traffico pertanto chi scende dalla Transcollinare avrà due possibilità: percorrere via Adige ed entrare in Salaria tramite l’incrocio di via Europa, percorrere a bassa velocità l’area di parcheggio e immettersi in via Scirola in prossimità dell’incrocio di via Po". Si specifica che, come in precedenza, rimarrà a disposizione della sosta la fila di parcheggi lungo il lato ovest del viale. A coloro che invece scendendo dalla parte alta del paese devono dirigersi verso San Benedetto si consiglia di utilizzare via Roma".

m.g.l.