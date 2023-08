’Vinalia Rustica’ al parco Civita: il programma

Venerdì prossimo il Parco Archeologico Naturalistico Civita di Cupra Marittima ospiterà ’Vinalia Rustica’, un evento che celebra le festività che si svolgevano in epoca romana per l’inizio della vendemmia. Un evento che unisce le tipicità enogastronomiche del territorio con le radici storiche e culturali del paese. Numerosi i partner coinvolti per l’evento voluto dall’Amministrazione Comunale impegnata su tanti fronti nella valorizzazione del Parco Archeologico: dall’organizzazione delle campagne di scavo alla realizzazione di laboratori didattici ed eventi culturali che rendono il Parco protagonista. Vinalia inizierà alle 18.30 con una passeggiata archeologica alla scoperta del foro romano di Cupra, a cura delle cooperative Integra e Il Picchio. Una visita nell’antico foro che non smette di essere fonte importante della rilevanza che l’antica città di Cupra Marittima ha avuto in epoca imperiale. Alle 19.30 ’Le menadi e il dio della follia’ evento teatrale a cura dell’Associazione Culturale cuprense Nuova Linfa. L’evento terminerà alle 20.30 con Evoè, dal Teatro al Vino. Bus navetta da piazza della Libertà, dalle ore 18.