Violenza razzista in centro. Aggredisce giovane di colore. Daspo a un 32enne ascolano

Durante la notte del 20 agosto di un anno, un giovane cittadino italiano è stato vittima di un’aggressione verbale e fisica nel cuore della città solo per il colore della sua pelle. Il ragazzo è infatti di colore e la violenza subita in piazza del Popolo è stata motivata da discriminazione razziale. Solamente l’intervento tempestivo di alcuni passanti ha impedito che il ragazzo venisse colpito con una sedia dagli aggressori.

Le indagini condotte dalla polizia di Stato hanno portato all’identificazione di un 32enne del luogo come responsabile dell’accaduto. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per violazione degli articoli 612 e 604 bis del codice penale, ovvero per minacce, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Questi reati sono piuttosto gravi tanto che prevedono una pena detentiva fino a 4 anni.

Inoltre, la normativa prevede l’obbligo di applicazione del Daspo per un periodo continuativo di cinque anni, indipendentemente dal fatto che l’episodio sia avvenuto durante manifestazioni sportive o, come in questo caso, in una tranquilla serata estiva nel pieno centro di una città.

Su questa vicenda il questore di Ascoli, Giuseppe Simonelli, ha emanato questa misura di prevenzione nei confronti del 32enne. La violenza sembra non fosse nuova per il giovane ascolano, tanto che l’uomo era già stato già colpito in precedenza da un ulteriore Daspo.

Con l’arrivo di questa nuova misura dunque, gli è stata imposta anche la prescrizione dell’obbligo di firma per 5 anni presso la Questura. Tale misura è stata convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ascoli Piceno.